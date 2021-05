Fortaleza vence o Cefama e segue na liderança do Grupo B do Brasileiro feminino A2

O Fortaleza venceu o Cefama/MA por 2 a 0, neste domingo (30), no Estádio Domingão, e se consolidou na liderança invicta do Grupo B do Campeonato Brasileiro feminino Série A2. As Leoas abriram o placar ainda no primeiro tempo e garantiram o resultado na segunda etapa.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 9 pontos.

As Leoas pressionaram as adversárias no começo do jogo, mas só conseguiram marcar o primeiro gol aos 41 minutos. Letícia sofreu falta dentro da área e Tháfila cobrou o pênalti para abrir o placar.

Segunda etapa

No segundo tempo, as Leoas quase fizeram o segundo gol com Dai, após um bom lançamento de Girlane. Mas a camisa 17 acabou adiantando demais a bola e perdendo a posse para a goleira do Cefama.

O segundo gol só saiu após uma troca de passes entre Jaqueline e Natália, que recebeu na entrada da área e chutou cruzado. A goleira do time do Maranhão não conseguiu fazer a defesa, e o Fortaleza ampliou a vantagem.

Legenda: O Fortaleza venceu o Cefama/MA neste domingo (30) por 2 a 0 Foto: Mateus Dantas / Fortaleza EC

Próximo desafio

Na próxima rodada do Brasileiro Série A2, o Fortaleza enfrenta o JC Futebol Clube. O jogo será realizado no próximo domingo (6), às 16h, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara/AM.

A partida será válida pela quarta rodada do torneio.