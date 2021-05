Fortaleza lança nova camisa principal para a Série A 2021; veja imagens

O Fortaleza está de manto novo para estrear na principal competição de 2021, o Campeonato Brasileiro da Série A. O time encara o Atlético-MG, neste domingo (30), às 11h.

A nova "tradição" presta uma homenagem ao título cearense de 1991, marcado por gol histórico de Mirandinha.

"O que eu destaco no novo projeto da Tradição é o resgate de momentos históricos do Fortaleza. Em 1991, o título no Campeonato Cearense com o gol do Mirandinha que foi emblemático e o surgimento da torcida Leões da TUF. Foi um período muito feliz para o torcedor tricolor que guardou no coração esse momento, e que esperamos que isso reflita nesse novo uniforme para essa nova temporada”, explica Bruno Bayma, gerente de projetos do Fortaleza.

Legenda: Detalhe da camisa do Fortaleza Foto: Barbosa Neto