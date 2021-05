"Orgulhoso dos meus atletas", diz Vojvoda após vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG no Mineirão

A vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG por 2 a 1 no Mineirão deixou o técnico Juan Pablo Vojvoda satisfeito. Em coletiva de imprensa realizada pós-jogo, o comandante argentino ressaltou a predisposição, o compromisso e a vontade de ganhar dos atletas.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "O primeiro tempo, primeiros 15 minutos, a equipe esteve bem, jogou bons primeiros 15 minutos. O adversário se apoderou da bola, teve um pênalti, creio que o que eu mais gostei da minha equipe foi a predisposição e compromisso de pressionar o segundo tempo e querer ganhar o jogo. Este é o motivo principal que me sinto orgulhoso dos meus atletas."

O resultado, no entanto, só foi construído graças ao dedo de Vojvoda. Para o 2º tempo, o Fortaleza voltou com uma postura agressiva e com alteração: Daniel Guedes deu lugar a Yago Pikachu, que viria a marcar os dois gols do Tricolor.

"A equipe se atreve a jogar, a pressionar 10 ou 15 metros mais adiante. porque estamos capacitados para poder fazer isso. Eu pretendia com ele (Yago Pikachu) ser mais ofensivo, atacar com um jogador que tem características que podem recompor e também atacar, porque tem qualidade para poder fazer isso."

Pensamento na Copa do Brasil

Sem tempo para descansar, o Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (02) pela Copa do Brasil, contra o Ceará. O duelo, válido pela 3ª fase da competição, será na Arena Castelão. Para Vojvoda, o pensamento é em descansar e a partir de amanhã começar a planejar o Clássico-Rei.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Estreia muito boa. Muito feliz, jogadores e comissão técnica, agora é pensar em descansar e a partir de amanhã pensar na partida muito importante para todos nós que é o Ceará."