Fortaleza vence Minas Brasília de virada e se aproxima de vaga para elite do futebol feminino

O Fortaleza conseguiu um passo importante no sonho do acesso à elite do futebol feminino. As Leoas entraram em campo contra o Minas Brasília-DF neste domingo (22), fora de casa, e conquistaram uma vitória de virada por 2 a 1, pela ida das quartas de final da Série A2 do Brasileirão.

Em campo, as donas da casa abriram o placar aos 24 do 2º tempo, com Monse. Apenas três minutos depois, no entanto, Bia Batista foi expulsa e deixou o Minas Brasília-DF com um a menos. Assim, a equipe cearense aproveitou a vantagem numérica e empatou aos 29, com Jhow, e arrancou a virada já nos acréscimos, com Akhemi.

Pelo regulamento, os semifinalistas confirmam a vaga na 1ª divisão nacional. Logo, resta mais uma batalha. O próximo duelo será domingo (6), às 15h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas (PV).

Em caso de empate, o Fortaleza sobe de divisão. Se perder por um gol, a decisão será nos pênaltis. Caso seja dois ou mais, a vaga é do Minas Brasília-DF.