Fortaleza vence Juventus e se classifica para a final do Campeonato Cearense Sub-20

O Fortaleza é finalista do Campeonato Cearense Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (18), o Leão venceu o Juventus por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas, pela partida de volta das semifinais e garantiu vaga na final do torneio. Na grande final, o Tricolor de Aço enfrentará o Ceará em dois jogos. A primeira partida da final será no sábado (21), às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

O jogo

O Fortaleza foi a campo com uma equipe alternativa, dando rodagem ao elenco após vencer a primeira partida por 4 a 0. Dono das melhores chances, o Tricolor de Aço abriu o placar com Carlos Miguel, que fez seu primeiro gol pelo clube aproveitando falha do goleiro.

Legenda: O Leão venceu no PV na tarde desta quarta-feira atuando com uma equipe alternativa Foto: João Moura/FEC

Na etapa final, o Juventus teve seu goleiro expulso e precisou improvisar um jogador de linha na meta. A equipe visitante chegou a igualar o placar, mas teve outro atleta expulso após cometer falta em contra-ataque.

Arthur, de falta, colocou o Fortaleza novamente em vantagem. Robinho colocou números finais no confronto e decretou o Leão na final do estadual.