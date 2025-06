Fortaleza vence Itacoatiara-AM e garante vaga nas quartas da Série A2 do Brasileiro feminino

O Fortaleza venceu o Itacoatiara-AM por 3 a 0 em jogo da sétima e última rodada da Série A2 do Brasileiro feminino. Sob comando do técnico Erandir, as Leoas encerraram a primeira fase da competição invictas e com vaga nas quartas de final da competição. As equipes se enfrentaram neste sábado (14), no Estádio Presidente Vargas.

Natália e Jhow abriram o placar na primeira etapa. Na volta do intervalo, Geicy saiu do banco para ampliar o marcador. Com o resultado, a equipe assume a liderança do Grupo B, com 15 pontos somados, numa campanha de quatro vitórias e três empates.

As Leoas voltam a campo para brigar pelo acesso contra a equipe do Minas Brasília. O primeiro jogo será fora de casa. Ainda não há data e horário definidos pela CBF.