Fortaleza vence Atlético-CE por 2 a 0 e garante a vice-liderança do estadual; veja como foi o jogo

A estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense 2021 foi com vitória. Na tarde desta quarta-feira (10), o Leão do Pici venceu o Atlético-CE por 2 a 0, no estádio Domingão, em Horizonte. Robson e David marcaram os gols da partida.

O resultado deixa a equipe de Enderson Moreira na vice-liderança do estadual com três pontos, atrás do Caucaia. O Leão volta a campo no sábado (13), pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, contra o Treze/PB na Arena Castelão.

O jogo

Atlético-CE e Fortaleza fizeram um duelo muito equilibrado na primeira etapa. A equipe de Raimundo Vágner iniciou melhor na partida, com maior posse e trocando passes, enquanto tenta penetrar a defesa adversária. Porém, sem efeito.

O Fortaleza, por sua vez, adotou uma postura mais reativa ao longo dos 45 minutos iniciais. Com três jogadores (João Paulo, Quintero e Tinga) auxiliando a construção de jogo do Leão, a equipe de Enderson Moreira busca as inversões com Carlinhos, em profundidade, e Igor Torres, pelo lado direito.

A equipe permaneceu com menor posse até os 30 minutos. Após isso, pressão total do Fortaleza, que resultou no gol de Robson. Após duas tentativas, com Éderson e David, para fora, o atacante do Leão abriu o marcador no Estádio Domingão.

O gol deu maior tranquilidade ao Fortaleza para desenvolver seu jogo. A equipe seguiu explorando os contra-ataques, enquanto o Atlético-CE cresceu de produção na partida e quase chegou ao empate.

Aos 47 minutos do 1° tempo, no último minuto, Erison teve uma oportunidade de ouro pra igualar o marcador. Porém, parou em Felipe Alves, que obrou um milagre no Estádio Domingão. No rebote, Vinicius mandou para tiro de meta.

Legenda: Robson marcou seu 2° gol com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou bem movimentada. Com a desvantagem no placar, a equipe do Atlético-CE se lançou ao ataque e aos 8 minutos quase marcou o gol de empate, após Erison acertar o travessão de Felipe Alves.

Dois minutos depois, foi a vez de Lucas Crispim responder para o Fortaleza. O meio-campista recebeu livre e arriscou de fora da área, para grande defesa do goleiro Carlão.

Após um início de muita intensidade, a partida ficou menos movimentada. O Fortaleza controlava a partida, enquanto o Atlético-CE tentava incomodar a equipe tricolor. Sem resultado.

Melhor para o Fortaleza, que no contra-ataque resolveu a partida. David recebeu de Luiz Henrique aos 38 minutos do 2° tempo e fuzilou o gol de Carlão, marcando o segundo do Leão na partida.

O resultado garantiu a liderança do estadual para o Fortaleza, com três pontos conquistados. O Leão, agora, vira a chave e volta a campo no sábado (13) pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, contra o Treze/PB, na Arena Castelão.

Legenda: David marcou o segundo gol do Fortaleza na partida Foto: Thiago Gadelha/SVM

