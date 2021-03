Daniel de Paula Pessoa deixa diretoria de futebol do Fortaleza; veja perfil do novo dirigente

Daniel de Paula Pessoa deixou a diretoria de futebol do Fortaleza. No cargo desde 2017, o profissonal tinha atuação importante nos aspectos administrativos do clube, na organização de atividades do elenco e também na busca por contratações. O cargo será assumido por Alex Santiago, que atuava na gestão do clube.

O anúncio oficial ocorreu nesta quarta-feira (10). O dirigente também participou do processo de montagem do grupo que disputou o Brasileirão de Aspirantes, em trabalho realizado junto do setor das categorias de base.

Em temporadas anteriores, Daniel assumiu cargos diferentes no clube. Dentre as funções acumuladas, teve passagens como representante do time na Federação Cearense de Futebol (FCF) e como diretor jurídico. No momento, a gestão manteve Sérgio Papellin como executivo de futebol.