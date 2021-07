Fortaleza terá mudanças em todos os setores para enfrentar o Bragantino; veja desfalques

O técnico Juan Pablo Vojvoda não tem repetido escalações do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. E novamente, o argentino não terá condições de manter, de um jogo para o outro, a mesma equipe. Para o duelo contra o Bragantino, às 16 horas deste domingo (25), o comandante leonino realizará mudanças em todos os setores, já que defesa, meio de campo e ataque passarão por alterações.

No sistema defensivo, a ausência certa é do zagueiro Titi. Ele foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e com isso está suspenso. Vojvoda tem Quintero, Jackson, Bruno Melo e Matheus Jussa como opções para o setor, e é provável que o volante seja escolhido para desempenhar a função.

"Eu estou à disposição. Todos os atletas estão à disposição para ajudar. Se precisar de mim, eu estou disposto a ajudar, dar o meu melhor. Quem for utilizado naquela posição tenho certeza que vai se sair muito bem", afirmou.

Outro desfalque é o atacante David, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Artilheiro do Tricolor na temporada, com 11 gols, ele deverá ser substituído por Romarinho. Osvaldo e Igor Torres correm por fora.

IMPORTANTE RETORNO

O meio de campo também passa por mudança, mas essa é positiva. O volante Felipe, que cumpriu suspensão contra o Tricolor Paulista, está de volta ao time. O camisa 15 foi o grande nome da semana no Pici, após recusar proposta do mundo árabe para seguir no clube.

Ele ganha a vaga que foi ocupada por Ronald, e com isso volta a formar dupla de volância ao lado de Ederson, fortalecendo setor que tem sido grande destaque do Leão do Pici no Brasileirão.

