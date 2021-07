Fortaleza x Bragantino é confronto de melhor mandante x melhor visitante do Brasileirão

A partida entre Fortaleza x Bragantino, às 16 horas deste domingo (18), promete ser uma das melhores da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. São vários elementos atrativos, dos dois lados, que garantem a expectativa de um ótimo jogo na Arena Castelão. Um deles é que o confronto irá colocar, frente a frente, o melhor mandante contra o melhor visitante da Série A.

O confronto será entre equipes que estão fazendo ótimo Brasileirão, já que ambos estão no G-4, com 24 pontos. O Fortaleza está na frente pelo número de vitórias (7 x 6) e muito por conta do ótimo desempenho que tem atuando na capital cearense.

Nos seis jogos que fez em casa, são cinco vitórias e um empate, com 88,9% de aproveitamento. O rendimento é excelente e supera todos os outros 19 times da Série A. Um dos grandes trunfos é o ataque efetivo e a defesa sólida. Como mandante, o Fortaleza fez 15 gols e sofreu apenas quatro.

Por outro lado, o Massa Bruta se destaca também atuando fora de casa, sendo o melhor visitante do Brasileirão. Em seis jogos, tem exatamente o mesmo desempenho do Leão do Pici como mandante (cinco vitórias e um empate) e é a única equipe que ainda não foi derrotada jogando longe de seus domínios.

A promessa, portanto, é de uma partida bastante aberta, com muitas chances de gol e bastante ofensividade, que é uma grande marca dos dois times.