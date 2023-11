Fortaleza terá 3 partidas seguidas em casa na Série A; veja retrospecto como mandante

O Fortaleza terá uma rara sequência de 3 jogos seguidos no Castelão para buscar uma reação na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o adiamento de jogos devido a participação na final da Copa Sul-Americana, a CBF encaixou 3 jogos seguidos em casa, o que pode ser um trunfo para o Leão quebrar a sequência incômoda de 6 jogos sem vencer na competição.

O Leão é o 12º com 43 pontos e precisa pontuar para se manter na Série A e assegurar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. O time tricolor enfrenta em casa: Cruzeiro (dia 18, às 18h30), Botafogo (dia 23, às 19 horas) e Palmeiras (dia 26, às 18h30).

Aproveitamento alto

E pensando em uma reação, o Tricolor de Aço tem como trunfo o alto aproveitamento jogando no Castelão. São 62,2% de aproveitamento dos pontos, sendo a 8ª melhor campanha em casa.

O Leão tem 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas jogando em casa em 15 jogos. São 15 gols marcados e 8 sofridos.

Veja também

Só no returno

A curiosidade é que o time cearense fez apenas 5 partidas em casa no returno: venceu 3 (Coritiba, Corinthians e América/MG), empatou uma (Grêmio) e perdeu outra (Flamengo). Dos 15 pontos que disputou em casa, o Leão conquistou 10, com um aproveitamento de 66.6%.

Vitórias em casa (8)

4 x 2 Fluminense

2 x 0 Vasco

2 x 1 Atlético Mineiro

1 x 0 Athletico Paranaense

4 x 0 Santos

3 x 1 Coritiba

2 x 1 Corinthians

3 x 2 América Mineiro



Empates (4)

1 x 1 Internacional

0 x 0 São Paulo

0 x 0 Bahia

1 x 1 Grêmio

Derrotas (3)

0 x 1 Cuiabá

0 x 3 Bragantino

0 x 2 Flamengo