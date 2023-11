Em má fase na temporada, Fortaleza tem o quarto pior ataque da Série A; veja números

O Fortaleza vive uma fase bastante complicada na temporada de 2023. Após a perda do título da Copa Sul-Americana, competição que gerava uma alta expectativa na torcida, o Tricolor do Pici não conseguiu se encontrar e já vive um jejum de sete partidas sem vencer. Seis desses jogos foram válidos pela Série A, compreendendo também os confrontos contra Vasco e Bahia, antes da decisão do torneio continental.

Um dos fatores que contribuem para isso é o baixo desempenho ofensivo da equipe. No Brasileirão, o Leão tem o quarto pior ataque da competição, ao lado do Cuiabá, com apenas 36 gols marcados. Neste quesito, o time de Vojvoda só consegue ser melhor que Cruzeiro, Goiás e Vasco, clubes que estão brigando diretamente contra o rebaixamento.

Já o setor defensivo, consistente no início da temporada, vem sofrendo muitos gols. Nos últimos sete jogos na Série A, foram 13 gols sofridos. Em apenas um dos embates, o resultado foi positivo: a vitória por 3 a 2 contra o América-MG. De lá pra cá, um empate e cinco derrotas na elite nacional.

PIORES ATAQUES DA SÉRIE A:

Cruzeiro (32 jogos) - 29 gols Goiás (34 jogos) - 34 gols Vasco (33 jogos) - 35 gols Cuiabá (34 jogos) e Fortaleza (32 jogos) - 36 gols Santos (34 jogos) e São Paulo (33 jogos) - 37 gols

