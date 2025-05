Fortaleza tem três jogadores no departamento médico; veja boletim

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (21). Três jogadores não estarão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo contra o Retrô, na Arena Castelão. Moisés, Matheus Rosseto e Bruninho seguem fora do grupo.

O atacante segue tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já os volantes tratam edemas. O primeiro na panturrilha direita e o segundo no músculo posterior da coxa direita.

No primeiro jogo, Fortaleza e Retrô ficaram no 1 a 1. As equipes voltam a se enfrentar às 19h (de Brasília) no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o confronto em tempo real.