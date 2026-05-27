Fluminense x La Guaira na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio
Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Fluminense x Deportivo La Guaira terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
Deportivo La Guaira
Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Deportivo La Guaira
Data e hora: 27 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro