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Fluminense x La Guaira na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Com apoio da torcida, Fluminense quer vitória para tentar a classificação
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Fluminense x Deportivo La Guaira terá transmissão da Globo, ge tv, ESPN e Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense 

Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Deportivo La Guaira

Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Deportivo La Guaira

Data e hora: 27 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

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