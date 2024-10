Fortaleza tem quatro dias de folga após derrota e passará 11 dias sem jogar na Série A

O elenco do Fortaleza está em um período de quatro dias de folga antes de retomar os treinamentos. O grupo já retornou para a capital cearense após a derrota para o Grêmio na última sexta-feira (4), mas só irá se reapresentar no Pici na próxima quarta-feira (9).

O período mais longo sem treinamentos se justifica pela ausência de jogos para o Fortaleza nos próximos dias. Por conta da Data-Fifa, não haverá rodada da Série A do Brasileirão, e o Tricolor do Pici só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Atlético-MG.

A preparação para o confronto diante da equipe mineira terá início no período da tarde da quarta-feira (9), no Pici, conforme divulgado pelo clube. Serão cerca de sete dias de treinamentos até a data da partida contra o Atlético-MG.

Fortaleza e Atlético-MG entram em campo no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.