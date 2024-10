Árbitro da última Copa do Mundo apita ‘decisão’ entre Sport e Ceará na Série B

Wilton Pereira Sampaio, árbitro do quadro da Federação Internacional de Futebol (Fifa), será o responsável por apitar a partida entre Sport e Ceará, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, nesta segunda-feira (7).

Wilton foi inclusive um dos representantes do Brasil na última Copa do Mundo, disputada em 2022, no Catar. Ele apitou quatro jogos: Senegal 0-2 Holanda, Polônia 2-0 Arábia Saudita, Holanda 3-1 Estados Unidos e Inglaterra 1-2 França.

Legenda: Wilton Pereira Sampaio Foto: Adrian DENNIS / AFP

Na partida desta noite, entre Sport e Ceará, ele terá como auxiliares Tiago Gomes da Silva e Ricardo Junio de Souza. O quarto árbitro será José Woshington da Silva, e o árbitro de vídeo (VAR), será Diego Pombo Lopez, também da Fifa.

Em confronto direto pelo acesso, Sport e Ceará entram em campo, às 21h, desta segunda-feira (7), pela 30ª rodada da Série B. Colados na tabela de classificação, o clássico nordestino pode definir quem dorme no G-4 restando nove partidas para encerrar a competição. A bola rola entre as equipes, na Ilha do Retiro, em Recife.