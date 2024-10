Atacante ex-Ceará marca seu primeiro gol por time do futebol mexicano; veja vídeo

Steven Mendoza, atacante ex-Ceará, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Club Léon, do futebol mexicano. No último domingo (6), ele balançou as redes na partida contra o América do México, pela Liga MX, o Campeonato Mexicano.

"Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo León. Vinha trabalhando muito e buscando poder marcar, e hoje foi possível. Espero seguir marcando e ajudando o León no decorrer da temporada", disse Mendoza, que soma sete jogos pelo time.

PULGA ESTÁ DOIS GOLS DE SE IGUALAR A MENDOZA

Mendoza defendeu o Ceará nas temporadas 2021 e 2022, somando 24 gols com a camisa do Vovô. Na temporada 2022, ele marcou 20 gols, sendo o quarto maior artilheiro do Ceará em uma única temporada nos últimos dez anos (2015-2024).

Erick Pulga, grande destaque do time em 2024, soma atualmente 18 gols pelo Vovô neste ano, estando a apenas dois gols de igualar a marca de Mendoza.

MAIORES GOLEADORES DO CEARÁ POR TEMPORADA NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS (2015-2024)