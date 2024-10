O FortalezaCast desta semana recebe o Gerente Comercial do Fortaleza, Victor Simpson. No cargo desde 2019, ele comenta sobre a evolução da marca do clube e como o Leão é um nome grande no mercado, que atrai o interesse de diversas empresas e patrocinadores. Dá o play e acompanha o episódio completo com Marta Negreiros e Brenno Rebouças.

