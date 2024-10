Em meio a lesões, ídolo do Real Madrid demonstrou interesse em retornar a equipe de Ancelotti

O Real Madrid está passando por um momento difícil neste início de temporada. A equipe merengue vem conquistando resultados positivos nas competições em que disputa, contudo, a cada partida nova partida, o número de atletas encaminhados ao Departamento Médico do clube aumenta.

Durante a vitória sobre o Villarreal, no último sábado (5), o atacante brasileiro Vinicius Júnior, sentiu uma lesão no ombro e teve que ser substituído. Já o lateral-espanhol Dani Carvajal, sofreu uma grave lesão no joelho, e deve perder o restante da temporada. Além deles, os zagueiros Éder Militão e David Alaba também estão no DM da equipe espanhola.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, com esse cenário, o zagueiro espanhol Sérgio Ramos — ídolo do Real Madrid, que deixou o clube em 2021, após 16 anos defendendo a equipe madrilenha — expressou seu desejo em retornar ao Real. “Da minha parte, ficaria muito feliz”, teria dito o zagueiro a pessoas próximas.

POLÍTICA DO CLUBE

Apesar da relação próxima da torcida do Real Madrid com o zagueiro espanhol, é improvável que a equipe madridista atenda a vontade de Sérgio Ramos. Conforme a reportagem, o motivo para que isso não aconteça tem relação com a política do clube em não contratar jogadores com alta idade.

Somando-se aos 38 anos do zagueiro, existe uma dúvida com relação à parte física de Sérgio Ramos — tendo sido esse um dos motivos dele ter deixado a capital espanhola em 2021. Atualmente, ele está sem clube, tendo atuado pela última vez no Sevilla, em maio deste ano. Nos últimos meses, Sérgio Ramos também teve seu nome ligado a alguns clubes brasileiro, contudo, as conversas não teriam avançado graças ao alto salário do zagueiro.