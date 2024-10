Veja calendário de jogos durante a Data Fifa de outubro

O calendário do futebol mundial entra nesta semana em mais uma Data Fifa, período reservado para jogos entre as seleções. As competições nacionais costumam ser paralisadas durante este período, mas a Série A do Brasileirão contará com uma partida.

A maioria dos times que disputam o Brasileirão realmente terão dias de descanso e treinamento durante este período, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu marcar uma partida atrasada para este período de Data Fifa de outubro.

CALENDÁRIO DE JOGOS DURANTE A DATA FIFA DE OUTUBRO

09/10 (QUA) | Atlético-MG x Grêmio | Arena MRV - 19h30

Legenda: Hulk, jogador do Atlético-MG, durante jogo contra o Internacional Foto: Pedro Souza/Atlético

Este será o único jogo da Série A do Brasileirão durante a Data Fifa de outubro. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas precisou ser adiada na época por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, a Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, continuará sendo disputada normalmente durante o período da Data Fifa de outubro.