Fortaleza renova com o atacante Pedro Rocha por mais uma temporada

O atacante Pedro Rocha seguirá no Pici para 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza e o atleta de 29 anos acertaram a renovação por mais um ano, estendendo o contrato até o fim da próxima temporada.

Contratado em agosto de 2022, Pedro foi peça importante na reta final do Brasileirão do ano passado, ajudando o Leão a sair da lanterna o para o oitavo lugar na tabela de classificação da competição.

Na Série A de 2022, foram 13 jogos disputados, três gols marcados e quatro assistências concedidas. Em 2023, o atleta começou o ano como titular e já marcando na estreia do Campeonato Cearense contra o Iguatu, em janeiro. Porém, no mês seguinte, o camisa 32 sofreu uma grave lesão e perdeu praticamente toda a temporada.

Legenda: Pedro Rocha participou de 30 minutos da partida contra o Atlético-MG. Foto: João Moura / Fortaleza EC

Depois de 260 dias em um longo processo de recuperação e transição, o atacante voltou aos gramados, de fato, em novembro, quando entrou no decorrer da partida contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada da Série A.

Com a renovação de Pedro Rocha, o Tricolor do Pici chega ao sexto nome garantido para o setor ofensivo da equipe em 2024. Além dele, Lucero, Machuca, Marinho, Romarinho e Thiago Galhardo possuem vínculo com o Leão. A tendência é que Guilherme e Yago Pikachu também permaneçam na equipe, de acordo com Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

CARREIRA

Pedro Rocha iniciou sua carreira como profissional no Grêmio, onde conseguiu grande projeção nacional e foi negociado com o Spartak Moscou, da Rússia, em 2017.

Na sequência, acumulou passagens por Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR, com características de velocidade e força física. Já pelo Fortaleza são 25 jogos realizados, quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas.