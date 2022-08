Fortaleza anuncia atacante Pedro Rocha, ex-Athletico-PR

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza

"O Pedro Rocha é um atacante que faz as três funções do ataque. Pode jogar aberto pelos dois lados, mas também pode atuar mais centralizado como segundo atacante. É um atleta que tem uma carreira por grandes clubes do futebol brasileiro, surgiu muito bem no Grêmio junto com o Cebolinha. Teve passagem também pelo Flamengo, no Cruzeiro e no exterior, no Spartak Moscou".