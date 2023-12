Fortaleza recua em valor para venda de Caio Alexandre, mas garante bom contrato por permanência

O Fortaleza ainda não recebeu uma proposta oficial para a venda de Caio Alexandre, mas admite a possibilidade de negociar o jogador. O ex-presidente e atual CEO do clube, Marcelo Paz, havia estipulado o valor de 10 milhões de dólares, algo próximo de R$ 50 milhões, para a executar a transação, mas em entrevista ao FortalezaCast, nesta semana, o dirigente admitiu que o atleta pode deixar o Pici por uma quantia menor.

"Esse número é muito alto. Fui eu que falei esse número, falei de propósito, para dizer 'não venha mexer agora não que estou na final da sul-americana', mas esse número é muito alto, é um número que não se paga nesse contexto", disse. Paz não quis mencionar um outro valor pelo qual venderia Caio Alexandre, bem como não especificou se a possível venda seria de todo o percentual que possui do atleta (50%) ou apenas de uma parte.

O Tricolor está em processo de compra de 50% dos direitos econômicos de Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps, por 2,5 milhões de dólares. Duas parcelas já foram pagas, sendo uma de 300 mil dólares e outra, antecipada, de 500 mil dólares. A partir de janeiro, se não for vendido, o volante passa a ser atleta do Leão em definitivo.

O CEO do Fortaleza afirmou, no entanto, que o assunto não o preocupa e que já conversou com o atleta sobre a situação. Ele prometeu para o camisa 8 do Leão um contrato vantajoso se a venda não for realizada.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza Conversamos e eu disse a ele o seguinte: nós vamos lhe comprar, eu assumi um compromisso com você, então fique tranquilo, se não vier uma proposta boa para o Fortaleza e muito boa para você, você vai ficar aqui com a gente e vou lhe dar um ótimo contrato

Consultas pelo jogador

O Palmeiras é o principal interessado em Caio Alexandre, e segundo o portal GE, de São Paulo, o Verdão deve retomar as conversas com o Fortaleza e finalmente formalizar uma proposta. A equipe paulista, no entanto, não é a única que procurou o Tricolor com interesse no volante.

Paz revelou que após o fim da Série A recebeu outras sondagens por Caio, mas nenhuma se concretizou em proposta também. O dirigente não revelou de onde partiram as consultas.

