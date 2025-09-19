Fortaleza perde João Ricardo, mas tem retorno de Sasha para enfrentar Palmeiras; veja relacionados
Tricolor divulgou a lista de relacionados para a partida válida pela 24ª rodada da Série A
O Fortaleza teve uma nova baixa para encarar o Palmeiras. O goleiro João Ricardo, que retomou a titularidade na partida passada, está com uma tendinite no ombro direito e por isso ficou fora da lista de relacionados do Tricolor. Em contrapartida, o volante Lucas Sasha viaja com a delegação para São Paulo e é opção para o técnico Martín Palermo.
Para a segunda partida à frente do leão, Palermo seguiu sem relacionar o meia colombiano Yeison Guzmán e Moisés, que o clube informa que segue em atividades de transição. O zagueiro Kuscevic não apareceu na lista do departamento médico, porém também não foi relacionado. O Fortaleza seguirá para enfrentar o Palmeiras com 24 atletas.
No departamento médico do Leão, além de João Ricardo, estão o zagueiro Benevenuto, com edema muscular na posterior da coxa direita; e Tinga, com edema muscular no músculo adutor da coxa direita.
O elenco tricolor treinou na manhã desta sexta-feira (19) no Pici e no turno da tarde embarca para São Paulo. O duelo contra o Palmeiras, válido pela 24ª rodada da Série A, está marcado para ás 21 horas deste sábado (20), às 21 horas.
Confira a lista de relacionados do Fortaleza para enfrentar o Palmeiras:
- Goleiros: Helton Leite, Brenno e Vinicius Silvestre
- Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Mancuso
- Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam, Lucas Gazal e Britez
- Meio-campistas: Lucca Prior, Rossetto, Matheus Pereira, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Lucas Crispim e Lucas Sasha
- Atacantes: Deyverson, Breno Lopes, Adam Bareiro, Lucero, Yago Pikachu e Marinho