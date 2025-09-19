Fortaleza perde João Ricardo, mas tem retorno de Sasha para enfrentar Palmeiras; veja relacionados

O Fortaleza teve uma nova baixa para encarar o Palmeiras. O goleiro João Ricardo, que retomou a titularidade na partida passada, está com uma tendinite no ombro direito e por isso ficou fora da lista de relacionados do Tricolor. Em contrapartida, o volante Lucas Sasha viaja com a delegação para São Paulo e é opção para o técnico Martín Palermo.

Para a segunda partida à frente do leão, Palermo seguiu sem relacionar o meia colombiano Yeison Guzmán e Moisés, que o clube informa que segue em atividades de transição. O zagueiro Kuscevic não apareceu na lista do departamento médico, porém também não foi relacionado. O Fortaleza seguirá para enfrentar o Palmeiras com 24 atletas.

No departamento médico do Leão, além de João Ricardo, estão o zagueiro Benevenuto, com edema muscular na posterior da coxa direita; e Tinga, com edema muscular no músculo adutor da coxa direita.

O elenco tricolor treinou na manhã desta sexta-feira (19) no Pici e no turno da tarde embarca para São Paulo. O duelo contra o Palmeiras, válido pela 24ª rodada da Série A, está marcado para ás 21 horas deste sábado (20), às 21 horas.

Confira a lista de relacionados do Fortaleza para enfrentar o Palmeiras: