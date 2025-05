Fortaleza goleia o Rio Negro e mantém invencibilidade no Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza goleou o Rio Negro/RR, no CT Ribamar Bezerra, por 8 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O jogo aconteceu na tarde deste sábado (24).



Natália (2x), Tainá, Mayara, Andressa Anjos, Thalita, Esterfany e Jhow marcaram para as Leoas.



A equipe comandada pelo treinador Erandir Feitosa chega aos 9 pontos, segue sem perder na competição e volta à campo no dia 8 de junho, contra a equipe do Remo.