Fortaleza Futsal x Ceará/Jijoca Futsal: confira horário, onde assistir e prováveis quintetos

Fortaleza e Ceará se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal. A partida acontece nesta quinta-feira (18), às 19 horas (de Brasília) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Para a partida, o Fortaleza, mandante do confronto, tornou a entrada gratuita ao seu torcedor que estiver vestindo uma camisa do clube. Também será disponibilizada a gratuidade ao torcedor que apresentar o cartão de sócio-torcedor. Além disso, o estacionamento da Arena Castelão também estará disponível gratuitamente. Devido o mando de quadra ser do tricolor, não haverá torcida alvinegra no local.

Os times chegam para o confronto disputando a liderança da competição. Atualmente, o Fortaleza é o líder do Grupo B da competição, com 12 pontos conquistados em 4 jogos. Já o Ceará, que também está no Grupo B, está logo atrás do Tricolor, com 10 pontos conquistados em 4 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da TV Leão (canal oficial do Fortaleza no YouTube).

PALPITE

PROVÁVEIS QUINTETOS INICIAIS

Provável quinteto inicial do Fortaleza: Bruno Lambão; Gugu, Ian, Nardinho e Gigante. Técnico: Facó.

Provável quinteto inicial do Ceará: Érico; Reinaldo, Parma, Muel e Guilherme Barbosa. Técnico: Paulo César Cardoso.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CEARÁ

Partida: 3ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal.

Local: Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Data: 18 de julho (quinta-feira).

Horário: 19 horas (horário de Brasília).