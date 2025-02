Fortaleza futsal vence Yeesco na estreia e garante vaga antecipada na semifinal da Supercopa

O Fortaleza venceu a Yeesco/RS na estreia da Supercopa do Brasil de Futsal e garantiu a vaga antecipada na semifinal da competição. Dudu, Nardinho e Rômulo marcaram para o Tricolor do Pici na vitória por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (27), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville/SC.

Com o resultado, o Laion soma os seus três primeiros pontos no grupo A e está classificado para a semifinal do torneio. No grupo com três equipes, a Yeesco/RS jogou as suas duas partidas, ambas com derrota, e já está eliminada. Sendo assim, Joinville/SC e Fortaleza decidem a primeira colocação nesta sexta-feira (28), às 20h30, no Centreventos Cau Hansem, pela última rodada da primeira fase.