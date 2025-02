Fortaleza futsal disputa Supercopa do Brasil sonhando por vaga na Libertadores

Nesta quarta-feira (26), começa a Supercopa do Brasil de Futsal, em Joinville-SC, com a final acontecendo no domingo (2). O Fortaleza disputa pela primeira vez a competição, que reúne as principais equipes da temporada de 2024 e dá vaga na Libertadores da América ao campeão.

O torneio será dividido em dois grupos com três times cada, no qual os dois primeiros avançam para a semifinal. Além do Fortaleza, campeão do Brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil, o grupo A conta com Joinville-SC, campeão da Taça Brasil, e o Yeesco-RS, por ter sido terceiro colocado no Brasileiro. Já o grupo B, tem o Apodi-RN, vice-campeão do Brasileiro, o Atlântico-RS, campeão da Copa do Brasil, e o Carlos Barbosa-SC, por ter vencido a Copa dos Campeões.

O Fortaleza folga na primeira rodada, que acontece nesta quarta-feira e faz sua estreia na quinta-feira (27), contra o Yeesco-RS, às 20h30, no Centreventos Cau Hansen. Na segunda e última rodada da fase de grupos, o Tricolor enfrenta o Joinville-SC, também às 20h30, na sexta-feira (28). As semifinais acontecem no sábado (1), enquanto a grande final ocorre no domingo (2).

É uma competição muito difícil de tiro curto onde temos seis das principais equipes do futsal brasileiro e que todas têm grandes condições de conquistar o título. Estamos focados e temos esse objetivo: o sonho de garantir vaga na Libertadores", comentou o ala Valdin.

Legenda: Centreventos Cau Hansen, ginásio que receberá a competição Foto: Divulgação / Joinville

Ano vitorioso

Após um ano vitorioso em 2024, sendo o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Estado e da Copa do Nordeste, o Fortaleza teve a continuidade da modalidade ameaçada pela falta de patrocínios para se manter funcionando. Depois de um período de incertezas, o projeto continuou, mas passou por uma reformulação. Atualmente, o elenco conta com 15 atletas, todos relacionados para o torneio, sendo três goleiros, três fixos, sete alas e dois pivôs.

O time se apresentou para a pré-temporada no dia 20 de janeiro e realizou quatro amistosos nesse período, contra a UNIFOR, Estrela do Norte-AM, Imperial e Quixadá, vencendo todos os confrontos. Guigo Verfe, treinador da equipe, falou sobre o período de preparação.

"Fortaleza aproveitou da melhor maneira possível o tempo que teve para se preparar para a Supercopa, ainda temos alguns dias para refinar detalhes importantes para nosso jogo de estreia. Tenho certeza que vamos apresentar um nível altíssimo de performance para, através desse desempenho, atingir nossos objetivos dentro da competição", afirmou o comandante. Guigo Verfe treinador do Fortaleza Futsal

Legenda: Guigo Verfe, treinador recém chegado ao Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza EC

A delegação Tricolor desembarcou em Joinville na última segunda-feira (24), fez o seu primeiro treino em solo catarinense no dia seguinte, no Centreventos Cau Hansen, ginásio onde ocorrerá a competição. Na quarta-feira (26) acontecerá o último treino da equipe cearense, sendo realizado no Ginásio do Grêmio Whirlpool.



Legenda: A delegação do Fortaleza embarcou rumo a Joinville na última segunda-feira (24) Foto: João Moura / Fortaleza EC

Ainda segundo Guigo, a principal característica do seu elenco é a vocação ofensiva, ele afirma que o grupo tem um bom nível técnico, velocidade e qualidade com a bola nos pés, o que pode ser um trunfo para o Fortaleza conseguir ser campeão da Supercopa e conquistar a vaga para a Libertadores.

Apesar de ser a primeira participação do Tricolor na competição, o ala Levy, recém contratado vindo do Corinthians, mostrou confiança e afirmou que a Supercopa é "uma importante missão".

"Ter a Supercopa como a primeira competição do ano nos traz, para além das quadras, enfrentar times importantes no cenário do futsal no Brasil. Sendo assim, já começamos o ano com uma importante missão, de ganharmos a Supercopa e garantirmos uma vaga para uma competição internacional", disse o atleta Bicampeão da Liga Nacional de Futsal. Levy Ala do Fortaleza

Legenda: Levy é cearense e Bicampeão da Liga Nacional de Futsal Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Além da Supercopa, o Leão do Pici terá no ano de 2025 a disputa do Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense, Copa do Estado e Copa do Nordeste.