Fortaleza faz enfrentamento com emoção, contra-ataques e gols perdidos fora de casa

Não se pode dizer que faltou emoção. O jogo teve expulsão, dois pênaltis marcados, com revisões no VAR - e defendidos pelos goleiros -, chances de gol de lado a lado, contra-ataques e falatório à beira do gramado. Grêmio e Fortaleza, em Porto Alegre, fizeram um enfrentamento de igual para igual.

Leia mais Jogada Fortaleza desperdiça chances e empata sem gols com o Grêmio

Surpresa nenhuma acompanhar mais um jogo sólido dos comandados por Juan Pablo Vojvoda, mesmo fora de casa. O Tricolor do Pici novamente se mostrou uma equipe bem encaixada em campo, explorando jogadas rápidas. Levou sustos, sim, mas normais dentro do estilo mais ofensivo adotado pelo treinador.

Até o momento da expulsão do zagueiro Kannemann, o Grêmio buscava mais a partida e o Fortaleza explorava jogadas de contra-ataque. Foi exatamente numa delas que o adversário perdeu o marcador e o Tricolor do Pici quase marcou de pênalti. Yago Pikachu chutou no canto direito do goleiro Gabriel Chapecó, que defendeu. No rebate, pegou na orelha da bola e desperdiçou.

A partir dali, pelo desenho do enfrentamento, os atletas do Leão poderiam ter desatado as chuteiras com três pontos no bolso. Tinham um jogador a mais, chances claras para abrir o placar e o nervosismo dos jogadores adversários. Ao contrário, quando o jogo já se encaminhava para a reta final, o árbitro marcou penalidade em desfavor do Leão. Foi a vez de Diego Souza perder. O arqueiro Felipe Alves saltou no canto esquerdo e espalmou a cobrança à meia altura.

Dois pontos possíveis ficaram em Porto Alegre, mas não se pode reclamar do pontinho fora de casa, considerando, inclusive, o poderia do adversário, com o repatriado Douglas Costa no gramado. Já para o Grêmio, mais um resultado ruim dentro do Campeonato Brasileiro, onde amarga a parte inferior da tabela.