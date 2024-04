Fortaleza empresta Igor Torres ao Vila Nova/GO, até o fim do ano

O atacante Igor Torres foi emprestado pelo Fortaleza ao Vila Nova/GO. Ele já treina no time goiano, que se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste em contato com o presidente do Vila Nova, Hugo Bravo.

Ele chega ao Colorado emprestado até o fim da temporada. Antes do time goiano, Igor Torres havia sido emprestado até o fim do ano para a Aparecidense/GO, que jogará a Série C, mas despertou o interesse do Vila.

O contrato do atleta com o Leão é firmado até o fim de 2025.

Quinto empréstimo

Igor Torres será emprestado pela 5ª vez pelo Leão. Em 2022, ele foi emprestado ao Bahia, com 8 jogos e um gol. Em 2023, o jogador atuou no Atlético Goianiense e na Ponte Preta, com 26 partidas e marcou dois gols, ao todo. Já este ano, pelo Aparecidense, foram 7 gols em 15 jogos.