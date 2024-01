Fortaleza empresta atacante Igor Torres ao Aparecidense/GO

O Fortaleza comunicou nesta terça-feira (16), o empréstimo do atacante Igor Torres ao Aparecidense/GO até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. O contrato do atleta com o Leão é firmado até o fim de 2025.

Em comunicado oficial, o Tricolor de Aço "desejou sucesso ao atacante nos seus próximos desafios". A melhor temporada dele pelo Fortaleza foi em 2021, com 25 jogos e três gols marcados.

Quarto empréstimo

Igor Torres será emprestado pela quarta vez pelo Leão. Em 2023, o jogador atuou no Atlético Goianiense e na Ponte Preta, com 26 partidas e marcou dois gols, ao todo. Em 2022, ele já havia sido emprestado ao Bahia. No Tricolor Baiano, foram 8 jogos e um gol.