Fortaleza embarca sem Pochettino para enfrentar o Grêmio; veja relacionados

O meia-atacante Pochettino não embarcou com a delegação do Fortaleza para a partida contra o Grêmio. O jogador argentino teve confirmado um estiramento ligamentar no joelho direito e desfalcará o Tricolor do Pici por tempo indeterminado.

Por outro lado, o técnico português Renato Paiva voltará a poder contar com o meio-campista Martínez e o centroavante Lucero, que cumpriram suspensão automática na partida contra o RB Bragantino, no último sábado (26).

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Magrão, Vinicius Silvestre e Cesar

: Magrão, Vinicius Silvestre e Cesar Laterais : Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Mancuso e Tinga

: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Mancuso e Tinga Zagueiros : Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic

: Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic Meio-campistas : Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto, Ryan Guilherme e Zé Welison

: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto, Ryan Guilherme e Zé Welison Atacantes: Bareiro, Breno Lopes, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu

Grêmio e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (29), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O time gaúcho está na 14ª posição, com 17 pontos, enquanto o Fortaleza é o 18º, com 14 pontos.