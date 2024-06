Fortaleza e Ferroviário parabenizam Ceará pelos 110 anos de fundação

Maior rival do Vovô em campo, o Fortaleza parabenizou o Ceará pelos 110 anos de fundação do clube. A manifestação foi feita pela conta oficial do Tricolor no Twitter, com uma mensagem que marcava o perfil do oficial do Alvinegro na plataforma.

O texto publicado pelo Fortaleza dizia: “Parabéns pelos 110 anos, Ceará! Juntos pelo crescimento do futebol do nosso estado. Vida longa ao Clássico-Rei”. O Vovô respondeu com a mensagem: "Obrigado, Fortaleza! Vida longa ao maior clássico de todos". Nos últimos anos, os rivais adotaram a prática de parabenizar um ao outro nas datas de aniversário.

Parabéns pelos 110 anos, @cearasc! Juntos pelo crescimento do futebol do nosso estado. Vida longa ao Clássico-Rei. — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 2, 2024

Outro tricolor do Estado também registrou parabéns ao Vovô. O Ferroviário publicou também no Twitter mensagem semelhante à escrita pelo Fortaleza. “Parabéns pelos seus 110 anos, Ceará. Juntos pelo futebol cearense mais forte”, dizia a postagem.