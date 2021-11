Fortaleza e Ceará divulgam boletins médicos; veja quem está fora do Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza divulgaram, minutos antes do Clássico-Rei, boletins médicos sobre a situação dos atletas. Os dois clubes têm desfalques importantes, que precisaram ser sanados dentro da estratégia dos técnicos Tiago Nunes e Juan Pablo Vojvoda.

Fortaleza

O meio-campista Lucas Crispim, com lesão no adutor da coxa esquerda, e o atacante David, recuperando-se de um edema na posterior da coxa direita, estão fora do Clássico-Rei desta quarta-feira (17). Os atletas foram substituídos por Bruno Melo e Valentin Depietri.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza com: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Jussa, Éderson, Ronald e Yago Pikachu; Valentin Depietri e Robson.

Ceará

Pelo lado alvinegro, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com Erick e Buiú. O atacante está tratando um edema muscular na coxa direita, enquanto o lateral-direito segue em recuperação pós-cirúrgica.

Tiago Nunes, por sua vez, escalou o Ceará com: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Jael.

A partida, válida pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares com o Diário do Nordeste acompanhando de tempo real (clique aqui).