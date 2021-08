Fortaleza é a equipe da Série A que mais desperdiça chances criadas

Dono do 3° melhor ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, com 26 gols marcados em 16 partidas, o Fortaleza lidera dois quesitos ofensivos (contrários) entre os 20 participantes da principal competição nacional: grande chances criadas (39) e grandes chances perdidas (26). Os dados são do Sofascore, site de estatísticas especializado em futebol.

A filosofia de jogo do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem como objetivo principal: a busca pelo gol. No entanto, apesar de estar entre os melhores ataques da Série A, o Fortaleza peca, de certa forma, na hora decidir. O resultado é observado, em números, nas partidas contra Grêmio e Santos, onde a equipe tricolor esteve perto de sair com a vitória, mas teve de se contentar com o empate.

O índice de desperdiço contra a equipe gaúcha foi de 100%. À época, o Fortaleza criou 9 grandes chances e desperdiçou todas. Contra o Santos, criou três e desperdiçou duas.

Desempenho estatístico negativo

O meio-campista Yago Pikachu (7) e os atacantes Robson (4) e David (4) são responsáveis diretos por 15 (das 26) grandes chances perdidas pelo Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Crispim, com duas, completa a listagem.

Contra o Santos, Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto foram os atletas que desperdiçaram oportunidades em favor do tricolor.

Legenda: Yago Pikachu é o 2° atleta que mais desperdiça chances na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Fortaleza volta a campo no sábado (21) contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 17ª rodada. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanhe de tempo real.