Fortaleza divulgou bastidores da vitória contra o Galo com discurso forte dos jogadores; veja vídeo

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (2), um vídeo de bastidores da vitória contra o Atlético/MG, no último domingo (30), por 1x0 em um Castelão com 50 mil pessoas.

Nas imagens é possível ver zoação com camiseta, Palermo em conversa particular com Bareiro, muita confiança dos jogadores em discurso pré-jogo e Palermo em discurso emocionado após a vitória que manteve o Leão vivo pela permanência na Série A.

Veja vídeo

Discurso dos jogadores

Goleiro Brenno:

"Concentração! foco total no que tem que fazer. No primeiro segundo do jogo ate o último. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Ligados! Confiança no companheiro do lado e em si proprio. Deixa a ansiedade de lado. Temos 90 minutos pra ganhar o jogo. Nós podemos!"

Atacante Deyverson:

"Fizemos muita coisa nesses dois ultimos jogos, mas a oportunidade é hoje. Mas sem desespero. Tranquilidade! Tranquilidade! A palavra do jogo é essa. A coisa vai sair naturalmente".