Fortaleza divulga novo uniforme para Copa do Nordeste em 2023; veja fotos da 'Ventos do Nordeste'

O Fortaleza divulgou o novo uniforme da equipe para a Copa do Nordeste 2023 na manhã desta sexta-feira (20). Nomeado "Ventos do Nordeste", o material, como o próprio nome já diz, faz alusão aos ventos da região e está disponível nas cores azul e vermelho. O clube divulgou um vídeo nas redes sociais para os torcedores.

"Ele está conosco desde sempre, nos proporcionando movimento, energia e inspiração. E, em 2023, os bons ventos do Nordeste chegaram trazendo os novos uniformes do Fortaleza para a maior competição regional do país! Ventos do Nordeste, novo Manto do Leão para a Copa do Nordeste. Adquira a sua nas lojas oficiais, licenciadas e no site leao1918.com.br" escreveu o clube nas redes sociais.

Legenda: Fortaleza divulga novo uniforme para Copa do Nordeste em 2023; 'Ventos do Nordeste' Foto: Reprodução/Fortaleza EC

As camisas já estão disponíveis nas lojas oficiais do clube e no site do Fortaleza e nos tamanhos especial, juvenil e kit juvenil. Sócio torcedor têm até 15% de desconto. Os preços da camisa varia de R$ 239,90 a R$ 279,90.