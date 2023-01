Ex-Fortaleza, David abre caminho e São Paulo busca virada com um a menos na casa da Ferroviária

A primeira vitória do São Paulo na temporada 2023 foi conquistada com boas doses de sofrimento. Após sair perdendo por 1 a 0 para a Ferroviária, em duelo pela segunda rodada do Paulistão, na Arena Fonte Luminosa, o time comandado por Rogério Ceni buscou o empate com o estreante David, anunciado como reforço tricolor horas mais cedo, e superou a desvantagem numérica após expulsão de Pablo Maia para alcançar a virada por 2 a 1 com um gol marcado por Galoppo.



O resultado heroico coloca os são-paulinos na liderança do Grupo B, com quatro pontos, e dá mais tranquilidade antes do clássico de domingo com o Palmeiras, após empate com o Ituano na estreia. Já a Ferroviária perde a segunda colocação do Grupo C para o Corinthians, time com o qual está empatada com três pontos, mas perde no saldo de gols.

David iluminado



Anunciado como reforço do São Paulo mais cedo nesta quinta, após ter o nome publicado no BID da CBF, David foi para Araraquara e começou jogando como titular. A expectativa da torcida são-paulina para tirar as primeiras impressões do reforço logo foi substituída pela frustração de sofrer um gol aos quatro minutos, no momento em que Heitor acertou um chute forte de fora da área e contou a qualidade ruim do gramado, bastante molhado, para fazer um bonito gol.