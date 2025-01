Fortaleza detalha treinos nos EUA e atividade em dois períodos; veja programação

O elenco do Fortaleza segue a rotina intensa de atividades na pré-temporada nos Estados Unidos. No domingo (12), o time realizou o primeiro treino em dois períodos sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que focou na parte física e também em situações do campo de jogo.

O treinamento ocorreu no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida. Pela manhã, a comissão montou dois grupos de atletas e organizou exercícios cardiovasculares, que visam o melhor condicionamento e a resistência física. À tarde, fizeram movimentação em espaço reduzido.

Com todos à disposição, três times foram montados em campo para seguir o condicionamento. Os auxiliares Luis Azpiazu, Celso Santos, Kelmo Bonatto e Emerson Santana conduziram o processo.

Programação de segunda-feira (13)

O elenco volta a treinar em dois períodos. Pela manhã, a partir das 8h30, os atletas se dividem na academia e vão ao campo em seguida. De tarde, às 15h30, protagonizam uma atividade no campo.