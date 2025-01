Australian Open: brasileiro Thiago Wild é eliminado na primeira rodada

O brasileiro Thiago Wild encerrou a sua participação no Australian Open na madrugada desta segunda-feira (13) ao ser eliminado na primeira rodada do torneio pelo húngaro Fabian Marozsan por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 6/7 (5/7), 7/5, 5/7 e 7/5 em 3h57 de confronto.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim e o paranaense (79º) viu a sua chance de triunfar na estreia escapar nos detalhes. À exceção da primeira parcial, todos os sets contaram com pelo menos doze games.

Com a derrota, Wild repete o roteiro do ano passado no Grand Slam australiano. Em 2024, quando participou da chave principal da competição pela primeira vez, ele parou em Andrey Rublev e caiu também pelo placar de 3 sets a 2 diante do russo.

Ao se garantir na sequência do Grand Slam, Marozsan, que ocupa o 57º posto no ranking da ATP, vai ter pela frente o norte americano Frances Tiafoe (16º), que superou em sua estreia o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 2.