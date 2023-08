Fortaleza consegue efeito suspensivo e Lucero poderá voltar a atuar diante do Internacional

O Fortaleza conseguiu junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS), o efeito suspensivo do atacante Juan Martín Lucero. Anteriormente, no último dia 8, o atleta havia sido punido com quatro meses de suspensão para jogos oficiais após o Colo Colo, antigo clube do jogador, entrar com uma ação na FIFA contra ele e o Leão do Pici. Com isso, o atacante argentino está liberado para enfrentar o Internacional neste sábado (19), às 16h, no Estádio Beira-Rio.

Lucero, inclusive, embarcou com a delegação do Tricolor para Porto Alegre, local da partida deste sábado.

Suspenso pela Fifa, Lucero embarca com elenco do Fortaleza para jogo contra Internacionalhttps://t.co/KAM3zqSyPa



📹 @raisamartinsb pic.twitter.com/b4HW32FMtN — Jogada (@diariojogada) August 17, 2023

A decisão também libera o atleta para atuar em todas as competições em que está inscrito pelo Fortaleza, compreendendo assim a Copa Sul-Americana, onde o Leão está na fase de quartas de final. O efeito suspensivo vale até o novo julgamento que ainda não tem data definida para ocorrer.

VEJA A NOTA OFICIAL DO CLUBE

📋 | Nota Oficial: Suspensão de efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da FIFA que havia determinado punição desportiva ao atleta Juan Martin Lucerohttps://t.co/o5patY95zw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 17, 2023

Legenda: Lucero durante embarque do time para Porto Alegre, nesta quinta-feira (17) Foto: Raisa Martins/SVM

IMBRÓGLIO COM CLUBE CHILENO

Em abril desse ano o Colo-Colo acionou a Fifa contra o Fortaleza e contra o atacante do Leão, Juan Martín Lucero. Segundo o clube chileno, o Tricolor teria aliciado e induzido Lucero a rescindir com o Colo-Colo para assinar com o Fortaleza já que em seu contrato não haviam clásulas sobre rescisão.

O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses.