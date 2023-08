Suspenso pela Fifa, Lucero embarca com elenco do Fortaleza para jogo contra Internacional

Mesmo ainda suspenso pela Fifa, o atacante Juan Martin Lucero viajou junto com a delegação do Fortaleza para Porto Alegre, onde o Tricolor do Pici irá enfrentar no sábado (19), o Internacional. A diretoria do Leão busca um efeito suspensivo até sexta-feira (18) para o jogador conseguir estar em campo.

No último dia 10 de agosto, após a punição imposta pelo Tribunal da FIFA, Fortaleza e Lucero entraram com uma ação recorrendo à Corte Arbitral do Esporte. Clube e atleta tinham até 21 dias para recorrer, mas resolveram adiantar o processo para que ele seja resolvido com a maior celeridade possível.

No aeroporto, Lucero sorriu para os jornalistas e parou para tirar fotos com fãs. Confira no vídeo abaixo:

O Colo-Colo, ex-clube de Lucero, entrou na Fifa com uma ação contra o jogador e o Fortaleza pedindo uma multa de mais de R$ 10 milhões (U$ 2,1 milhões). De quebra, ainda solicitou uma sanção desportiva que proibiria o jogador do Leão de atuar por até seis meses. O clube chileno alega que Lucero não tinha cláusula de saída do clube e acusa o Fortaleza de ter induzido o rompimento de contrato que vencia em dezembro de 2025.

Embarque Tricolor

Além de Lucero, mais 18 atletas já viajaram rumo a Porto Alegre. Um outra parte do elenco e comissão técnica viaja na parte da tarde. A principal ausência será Caleb. O jogador irá ficar na Capital se recuperando de lesão após se machucar no jogo contra o Libertad, pela Sul-americana.

Viajaram na manhã desta quinta-feira (17):