Fortaleza confirma mais de 37 mil torcedores para jogo contra o Criciúma pela Série A

Na noite desta quinta-feira (8) o Fortaleza confirmou 37.412 torcedores para o jogo diante do Criciúma pela 22ª rodada da Série A. O número comporta ingressos vendidos e check ins feitos pela torcida tricolor. A partida acontece no sábado (10) às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

Veja números:

Check-in: 25.901

Ingressos vendidos: 11.511

Total: 37.412

O Tricolor do Pici soma 39 pontos e é o terceiro colocado do Brasileirão, está a quatro pontos do líder Botafogo, mas com um jogo a menos. Além disso, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não perde há sete jogos e ainda não sabe o que é perder dentro de casa. O Criciúma está na 12ª colocação, com 24 pontos.

PREÇO DOS INGRESSOS