Fortaleza confirma empréstimo do zagueiro Habraão para o ABC; veja detalhes

Jogador do Fortaleza, o zagueiro Habraão foi emprestado ao ABC-RN. O atleta de 21 anos é o novo reforço da equipe até o final da Série B de 2023. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste nesta terça-feira (18).

Em 2022, o jogador disputou cinco partidas vestindo a camisa tricolor na Série A. Sem conseguir ritmo de jogo e se firmar no time de Vodjvoda, Habraão agora lutará pelo acesso do ABC na segunda divisão.

Com a experiência, Habraão, que é tido como uma das promessas da base do clube, deve ganhar mais experiência e será outra opção para a defesa do time potiguar.