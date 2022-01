Destaque da base, Habraão inicia treinos com elenco principal do Fortaleza: “conseguir meu espaço”

O Fortaleza iniciou as atividades do elenco principal na última terça-feira (18) com uma novidade: o zagueiro Habraão. Com 20 anos, o atleta é um dos destaques das categorias de base do clube e foi integrado ao profissional pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A oportunidade foi definida antes mesmo da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois o defensor brilhou também no Brasileirão de Aspirantes Sub-23 e na Copa do Nordeste Sub-20. Como características, tem a bola aérea e muita força física.

“O objetivo é ajudar o Fortaleza. Claro que tem vários profissionais na minha frente, mas vamos trabalhar de pouco em pouco para eu conseguir o meu espaço”, afirmou ao site oficial do Leão.

A chegada ao Pici foi em 2021. Natural de Além Paraíba, em Minas Gerais, acumula experiência em equipes como Flamengo E Coritiba. Na última rodada do Brasileirão, contra o Bahia, foi relacionado para a jogo, mas não entrou em campo para a estreia.

“São jogadores experientes. É a minha primeira vez no profissional e eu tenho aprendido bastante com eles. É muito importante para mim como atleta e pessoa conviver com eles”, declarou.

Para o setor, a comissão técnica tem nomes remanescentes e também reforços. No elenco, as demais opções de defensores são: Titi, Benevenuto, Tinga, Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo. O zagueiro Quintero deve ser emprestado.

Leia mais Alexandre Mota Vojvoda define atletas da base do Fortaleza que irão para o profissional em 2022; veja detalhes