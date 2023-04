Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, Coritiba demite técnico António Oliveira

António Oliveira deixou o comando técnico do Coritiba. Ele é o primeiro treinador demitido após o início da Série A do Brasileirão de 2023. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta terça-feira (18). A equipe paranaense é a próxima adversária do Fortaleza, em jogo válido pela segunda rodada do torneio nacional.

Além do desligamento de António Oliveira, o clube informou que o auxiliar Leomir de Souza será o treinador interino até a chegada de um novo profissional para o cargo.

A demissão do português vem após a derrota para o Flamengo na estreia do Brasileirão. O Coxa já vinha de seis jogos seguidos sem vitórias no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e na Série A.

O então técnico chegou ao clube em dezembro de 2022 para assumir o lugar deixado por Guto Ferreira. Ao todo, ele comandou o grupo em 17 jogos num campanha com sete vitórias, sete empates e três derrotas.

Fortaleza e Coritiba se enfrentam no próximo domingo (23), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O duelo, válido pela 2ª rodada do Brasileirão, será às 18h30 (hora de Brasília).