Fortaleza confirma empréstimo do atacante Igor Torres a time do Oriente Médio

O Fortaleza acertou o empréstimo do atacante Igor Torres, de 24 anos, ao Al-Khaldiya, do Baherein. O jogador tem contrato com o Tricolor do Pici até o final da temporada 2025 e será emprestado à do Oriente Médio até 31 de janeiro de 2025.

Na atual temporada, Igor Torres atuou no Aparecidense-GO, onde disputou 32 jogos e marcou dez gols. Ele agora segue para um novo desafio em sua carreira, desta vez atuando no futebol internacional.

Em janeiro, o Fortaleza havia emprestado Igor Torres à Aparecidense. O jogador se destacou, com sete gols em 15 jogos, e foi contratado pelo Vila Nova, também por empréstimo. Depois de apenas cinco jogos pelo Vila, retornou à Aparecidense, novamente emprestado.

Na temporada 2023, Igor Torres vestiu as camisas de Atlético-GO e Ponte Preta. Ao todo, disputou 26 partidas e marcou dois gols.