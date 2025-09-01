Fortaleza comunica venda de zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia

A diretoria do Fortaleza comunicou, nesta segunda-feira (1º), a venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o clube negociou 80% dos direitos econômicos do defensor por € 4,5 milhões (cerca de R$ 28 milhões).

Na operação, o Leão manteve 20% do passe para uma negociação futura. Além disso, detém uma cláusula de bonificação de mais € 500 mil em caso de meta individual atingida na Europa.

Na nota oficial, o clube “agradece toda a dedicação do zagueiro desde as categorias de base e sempre estará torcendo pelo seu sucesso profissional. Que o atleta possa brilhar em alto nível no futebol europeu atuando nas grandes competições”. O novo vínculo será até julho de 2029.

Para a posição, o elenco segue com cinco opções no setor. Os defensores disponíveis para o técnico Renato Paiva são: Kuscevic, Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Cristovam (Sub-20).

Nota oficial do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de transferência do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos FC. O atleta é joia das categorias de base do Tricolor.

O Leão do Pici vendeu 80% dos direitos econômicos do jogador pelo valor de €4,5 milhões, podendo adquirir mais € 500 mil em bonificações. O Tricolor permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta.

Com o trabalho do Departamento de Inteligência das Categorias de Base, responsável pela análise de dados, captação e desempenho, Mancha chegou no CT Ribamar Bezerra na temporada passada para as disputas das competições da equipe Sub-20.

Diante dos bons números e desempenho na base, o jovem zagueiro foi integrado ao elenco profissional em 2025 e se destacou com grandes atuações somando 27 jogos entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, CONMEBOL Libertadores e Brasileirão.

O Tricolor agradece toda a dedicação do zagueiro desde as categorias de base e sempre estará torcendo pelo seu sucesso profissional. Que o atleta possa brilhar em alto nível no futebol europeu atuando nas grandes competições.

Sucesso, Mancha!