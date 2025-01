Fortaleza comunica rescisão contratual do lateral-direito Dudu, que vai para o Athletico-PR

O Fortaleza comunicou a rescisão contratual do lateral-direito Dudu em nota publicada nesta sexta-feira (17). O jogador de 27 anos chegou ao Tricolor em 2023 e se transferiu para o Athletico-PR. O contrato com a equipe cearense se encerraria no final de 2025.

Se o jogador atingir as metas estabelecidas no Furacão durante a vigência do contrato, o Tricolor do Pici vai receber R$ 4,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta.

O atleta defendeu o Fortaleza em 37 jogos, marcou um gol e deu três assistências pelo Leão do Pici. Com a equipe, conquistou o Cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024). Ele também foi vice-campeão da Sul-Americana com a equipe. Depois foi emprestado ao Criciúma, onde atuou durante toda a última temporada.

O clube ainda agradeceu “todo o profissionalismo e dedicação ao atleta durante sua passagem no Tricolor, e deseja sucesso no seu próximo desafio.”