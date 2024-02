Fortaleza compra Iarley, do Floresta, por R$ 300 mil até o fim de 2026

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (9), a compra junto ao Floresta Esporte Clube do atacante Iarley Barros. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o valor da compra foi R$ 300 mil por 60% dos direitos econômicos do jogador. Seu contrato vai até o fim de 2026 com opção de renovação por mais um ano.

O atleta estava emprestado ao Leão até o dia 30 de junho e o clube tinha a prioridade para exercer a compra, como assim fez. O atacante, que foi um dos destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já integra o elenco profissional comandado por Juan Pablo Vojvoda. Na Copinha, ele marcou cinco gols em cinco jogos.

"A gente decidiu comprar em definitivo, ele já está agregado ao elenco profissional treinando, vivenciando o dia a dia do elenco e da comissão técnica. É um jogador muito promissor, com faro de gol, um instinto realmente de goleador", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

FICHA TÉCNICA

Nome: Iarley Gilberto de Barros Leal

Data de nascimento: 15/04/2003 - 20 anos

Posição: Atacante

Naturalidade: Bocaina-PI

Clubes: Floresta-CE e Fortaleza.